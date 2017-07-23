بورصة دبي تسجل أداءً أفضل من بقية بورصات المنطقة

سجلت بورصة دبي أداء أفضل من بقية بورصات المنطقة، اليوم الأحد، حيث اتسمت التعاملات بالهدوء، وقفز سهم شركة “أملاك” للتمويل الإسلامي للجلسة الثانية على التوالي وسط تعاملات قوية جدًا.

وزاد مؤشر دبي 0.6% مع صعود سهم أملاك 8% لأعلى مستوى في 4 أشهر عند 1.21 درهم وكان السهم الأكثر تداولًا واستأثر بنحو 25% من قيمة التعاملات.

وارتفع السهم فوق متوسط 200 يوم، الذي يبلغ حاليًا 1.14 درهم، للمرة الأولى منذ شباط/ فبراير. وكان السهم صعد 14.3% يوم الخميس.

وعزا المتعاملون صعود السهم لإعلان شركة داماك العقارية الأسبوع الماضي أنها ستشارك “أملاك” في بيع منزل ثانٍ للعملاء، ولم يذكر الشركاء أية تفاصيل مالية.

وارتفع سهم “داماك” 1.3% في التعاملات المبكرة اليوم. ونزل مؤشر أبوظبي 0.3% مع هبوط سهم “بنك أبوظبي التجاري” 0.7%.

وكان البنك أعلن تراجع صافي ربح الربع الثاني من السنة 10.4% إلى 1.01 مليار درهم (275.2 مليون دولار).

وكان 3 محللين توقعوا في استطلاع أجرته “رويترز” أن تبلغ الأرباح 1.11 مليار درهم في المتوسط.

واستقر مؤشر قطر دون تغيير، وصعد سهم “الخليج الدولية للخدمات” أكثر الأسهم تداولًا 1.44% في حين توقف الاتجاه الصعودي للبنوك التي قادت موجة المكاسب في الأسبوع الماضي ونزل “بنك قطر الوطني” 0.1%.