مسؤولون كويتيون يقضون 70 % من أيام عملهم على الطائرة

يقضي مسؤولو الهيئة العامة للبيئة في الكويت، في المجمل، أكثر من 70 % من أيام عملهم السنوية، في مهمات رسمية خارج الكويت، وتحديدًا بواقع 254 يومًا في العام، وفق بيانات كشفت عنها صحيفة “الرأي” المحلية.

وذكرت الصحيفة أنه وفقًا لقائمة المهمات الرسمية الدولية الخاصة بالاتفاقيات والمنظمات البيئية للسنة المالية 2017 – ‏2018، فإن أمام مسؤولي البيئة 48 مهمة رسمية ما بين اجتماع ومؤتمر وورشة عمل، بعضها يعقد مرتين في العام، بينما تصل مدة مهمة العمل في بعض المؤتمرات إلى 12 يومًا في المرة الواحدة.

واستعرضت الصحيفة مجموعة من الاجتماعات التي يشارك فيها مسؤولو الهيئة، ضمن الـ 48 مهمة المذكورة سابقاً، والتي كان منها اجتماع بروتوكول مونتريال «الأوزون»، واجتماع اتفاقية فيينا «الأوزون» في أوروبا، ومؤتمر الأطراف تآزر الاتفاقيات الكيميائية وغيرها.