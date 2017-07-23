يوم_النهضة.. 47 عامًا من حكم السلطان قابوس غيرت سلطنة عمان

تغير تمامًا شكل الحياة في سلطنة عمان خلال 47 عامًا من حكم السلطان قابوس بن سعيد (77 عامًا)، لتتحول السلطنة في عهده من بلد فقير تقسمه الخلافات الداخلية إلى دولة مزدهرة تلعب دورًا بارزًا في الدبلوماسية الدولية.

ويطلق العمانيون على ذكرى تولي السلطان قابوس الحكم في 23 يوليو 1970، يوم النهضة المباركة، احتفاء بما تحقق للبلاد في عهده من إنجازات على المستويات كافة.

وبهذه المناسبة التي تحل ذكراها اليوم ضج العمانيون وعدد من النشطاء الخليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات العرفان للسلطان الذي ينسب له الفضل في التغير الجذري للحياة بالسلطنة.

وتداول بعض النشطاء البيان الأول الذي أعلنه السلطان قابوس فور توليه الحكم، مشيرين إلى أنه وفى بما وعد به على حد قولهم.

وكتب الصحافي العماني سامي الحوسني على حسابه بتويتر: “منذ أن خاطب مولانا شعبه بهذه الكلمات الصادقة وحتى يومنا الحاضر و # السلطنة من تقدم إلى تقدم آخر”.

منذ أن خاطب مولانا شعبه بهذه الكلمات الصادقة وحتى يومنا الحاضر و #السلطنة ???????? من تقدم إلى تقدم آخر #يوم_النهضة_المباركة #قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/RBgcJ1eLm0 — سامي الحوسني (@Samii_alhosni) July 23, 2017

واعتبر عضو مجلس الشورى العماني طاهر مبخوت الجنيبي أن” شمس # ٢٣_يوليو التي أشرقت على عمان عام ١٩٧٠ كانت مختلفة عن إشراقة كل يوم فقد أشرقت بنور نهضة حمل رايتها # قابوس_بن_سعيد و عاضده فيها كل عماني”.