أردوغان يضع عبء حل الأزمة الخليجية مع قطر على السعودية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن أكبر قدر من “المسؤولية” فيما يخص حل أزمة قطر، يقع على عاتق السعودية.

وقبيل بدء جولته الخليجية التي سيزور خلالها السعودية والكويت وقطر، قال الرئيس التركي: “المحطة الأولى لزيارتنا هي السعودية التي تحولت علاقتنا معها إلى علاقة إستراتيجية في كل المجالات، وسأبحث مع الجانب السعودي قضايا بينها الملف السوري، ونحن عازمون على مواصلة تعزيز العلاقات مع المملكة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مطار “أتاتورك” بإسطنبول: “تقع على عاتق المملكة العربية السعودية مسؤولية أكبر من باقي الدول من أجل حل أزمة الخليج”، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية “TRT”.

وقال أردوغان: “سأجتمع بالعاهل السعودي ومع عدد من الوزراء والأمراء ثم سأتوجه إلى الكويت لأجتمع بالأمير الشيخ الصباح، الكويت تلعب دورا مهما في حل الأزمة الخليجية وتقوم بجهود كبيرة في الوساطة، وسأبحث مع الشيخ الصباح بالعاصمة الكويتية عدداً من الملفات ثم سأتوجه إلى قطر.”

وقال أردوغان: “علاقاتنا مع قطر تطورت في السنوات الأخيرة واستطعنا أن نؤسس لجنة عليا للتعاون، وسأبحث مع الأمير تميم الأزمة الخليجية والملف السوري”.

وتستغرق جولة أردوغان الخليجية يومين وتشمل السعودية والكويت وقطر لبحث سبل حل الأزمة الخليجية وتعزيز العلاقات.