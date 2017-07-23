موغيريني تبحث في الكويت عن حلول دبلوماسية للأزمة الخليجية

المصدر: د ب أ

وصلت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى الكويت، اليوم الأحد، في إطار الجهود الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة لمعالجة الأزمة الخليجية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فإنه من المقرر أن تجري موغيريني مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين بدولة الكويت للإعراب عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة الخليجية.

وتقوم الكويت بجهود وساطة بين قطر والدول المقاطعة لها، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وحظيت هذه الوساطة بإشادة دولية واسعة، وزار عدد من وزراء خارجية الدول الأجنبية الكويت خلال الفترة الماضية لدعم الجهود التي تقوم بها.