الطيران المدني السعودي يؤكد بيان وزارة الحج الخاص بالحجاج والمعتمرين القطريين

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أنه يمكن للقطريين أداء مناسك الحج والعمرة في أي وقت مع الالتزام والتقيد بشركات الطيران المسموح لها بنقل المعتمرين القطريين.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن الخطوط المسموح لها بنقل القطريين هي جميع الخطوط الجوية لأي شركة باستشناء الخطوط القطرية.

وشددت الهيئة على ضرورة أن تكون الرحلات المقلة للمعتمرين القطريين تمر بمحطات “الترانزيت” فقط، وإلى مطاري الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

ونوهت الهيئة إلى أن الحجاج القطريين والمقيمين في قطر ممن يملكون تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة ومن الجهة المعنية بشؤون الحج في قطر، وتم تسجيلهم في المسار الإلكتروني للحج، يمكنهم القدوم جوًّا مباشرة من الدوحة أو عبر أية محطة أخرى (ترانزيت)، وإلى ذات المطارين، خلال موسم حج 1438 هجري.

وكانت وزارة الحج والعمرة أصدرت بيانًا الخميس الماضي، رحبت بموجبه بجميع الحجاج والمعتمرين الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة بمن فيهم القطريون والمقيمون بقطر.

وقال البيان: “القطريون يمكنهم الاستمرار في أداء العمرة في أي وقت وعبر أية خطوط باستثناء “القطرية” بما في ذلك التي تنطلق من الدوحة مرورًا بمحطات ترانزيت ويكون قدومهم عن طريق مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بالمدينة”.

وشدد البيان على أن القطريين يمكنهم أداء فريضتي الحج والعمرة من خلال الدخول إلى السعودية جوًا وعبر المنافذ السابق ذكرها فقط.

وقطعت بتاريخ 5 يونيو دول من بينها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، على خلفية دعمها للإرهاب، وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.