قرقاش: “خطاب تميم” مكرر وسيعمق الأزمة

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، خطاب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي أدلى به مساء أمس الجمعة “مكررًا وبات معروفًا وسيعمّق الأزمة”.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه في تويتر “تمنيت أن يكون خطاب الشيخ تميم مبادرة مراجعة ودعوة تواصل، المواقف باتت معروفة وتكرارها يعمّق الأزمة، الحوار ضروري ومطلوب ولكن عموده المراجعة”.

تمنيت أن يكون خطاب الشيخ تميم مبادرة مراجعة ودعوة تواصل، المواقف باتت معروفة وتكرارها يعمّق الأزمة، الحوار ضروري ومطلوب ولكن عموده المراجعة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٢ يوليو، ٢٠١٧

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الدول المقاطعة لا تمانع الحوار، لكنها تشترط مراجعة الدوحة لمواقفها وسياساتها الداعمة للإرهاب.

وكان أمير قطر قد ألقى مساء أمس ،أول خطابٍ له منذ بدء الأزمة الخليجية.