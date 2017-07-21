إيران تصعّد من حملتها ضد الكويت بعد خفض التمثيل الدبلوماسي

هاجم مسؤول إيراني قرار دولة الكويت تقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين من 19 شخصًا إلى 4 فقط، على خلفية اتهام أفراد خلية إرهابية بتلقي تدريبات في إيران، واصفًا القرار بأنه “تصرف بعيد عن حكمة أمير الكويت” الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أمير حسين عبد اللهيان، يوم الجمعة، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تُهم الكويت لنا وخفضها عدد الدبلوماسيين الإيرانيين، تصرفٌ بعيدٌ عن حكمة أمير الكويت”، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية .

وأكد أن “إيران والكويت ستحافظان على الأخوة والصداقة بينهما رغم التوترات التي حصلت مؤخرًا”.

وكانت الكويت قررت، أمس الخميس، خفض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لديها، بالإضافة إلى إغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة الإيرانية، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا باسم “خلية العبدلي”، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين الكويت وطهران”.

من جانبها ، ذكرت وكالة “أنباء الطلبة” الإيرانية أن الكويت أمرت السفير الإيراني رضا عنايتي بمغادرة البلاد خلال 45 يومًا، رغم أن القرار الذي نشرته الكويت لم يتضمن أية إشارة إلى طرد السفير الإيراني.

ووصفت الوكالة الإيرانية القرار الكويتي بأنه جاء “تحت ضغط سياسات التدخل السعودية والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بتدخل إيران”، على حد تعبيرها.