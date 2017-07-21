أمير قطر يلقي أول خطاب له منذ بداية الأزمة‎

يلقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خطابًا، هو الأول له منذ بدء الأزمة الخليجية بين بلاده ودول خليجية وعربية.

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وقال الديوان الأميري القطري، في بيان مقتضب، أورده الإعلام القطري: إن أمير البلاد سيلقي خطابًا، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، لاستعراض مستجدات الوضع الحالي والأزمة الخليجية.‎

وأدت الأزمة إلى قطع تلك الدول علاقاتها مع قطر بسبب دعمها “الإرهاب” وعلاقاتها مع إيران وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى.

وكان أمير قطر يعتزم إلقاء خطاب بعد أسبوع من بداية الأزمة مع الدول المقاطعة لبلاده، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول عربية وإسلامية أخرى، إلا أن البث انقطع بعد ثوانٍ من بدئه ولم يستكمل الخطاب.

ودخلت الأزمة شهرها الثاني دون أن تلوح في الأفق أي بوادر للحل.

ورفضت قطر حتى الآن تنفيذ قائمة المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة عبر الوسيط الكويتي.