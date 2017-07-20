وزير الطاقة الإماراتي ينفي تدخل بلاده في واقعة قرصنة وكالة الأنباء القطرية

المصدر: د ب ا

نفى وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الخميس، تقارير إخبارية عن تدخل الإمارات في واقعة قرصنة وكالة الأنباء القطرية المزعومة.

ونفى الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكورية الجنوبية سول، المزاعم بمطالبة دول المقاطعة العربية الأربع تجريد قطر من تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وقال المزروعي إن الغرض من زيارته إلى كوريا الجنوبية هو “محاربة القوى الداعمة للإرهاب من أجل الأطفال والبشر”، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وتابع أن أزمة قطع العلاقة مع قطر نشأت لأنها تدعم جماعات إسلامية لها سوابق من أعمال “إرهابية”.

وأضاف أن “الدول الأربع لا ترغب في تطور الوضع إلى الأسوأ”، بل تسعى للبحث عن حل، مشيرا إلى أن “الحل الدبلوماسي مفتوح”.

واستقبلت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج – هوا، وزير الطاقة الإماراتي، أمس الأربعاء.

وقالت الوزيرة إن “الاستقرار في الشرق الأوسط مهم للغاية للمجتمع الدولي بأسره، ونتطلع لحل أزمة قطر بين الأطراف المعنية عبر الحوار والجهد الدبلوماسي اعتمادا على حكمة وخبرات الدول المعنية “.