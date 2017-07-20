مسؤول إماراتي: أدلة على تورط قطر باستهداف القوات الإماراتية في اليمن

كشف سفير الإمارات في روسيا عمر سيف غباش، اليوم الخميس، عن وجود أدلة بـ “الصوت والصورة”، تؤكّد دعم دولة قطر للإرهاب والجماعات المتشددة في سوريا وليبيا واليمن، مشيرًا إلى أن تعاون الدوحة مع تنظيم القاعدة أدى إلى “استشهاد” جنود إماراتيين في اليمن.

وقال السفير الإماراتي في تصريحات لـ “بي بي سي” “هناك تسجيلات من الميدان تثبت ذلك، لكنه ليس الوقت المناسب للإعلان عنها”، مشيرًا إلى أن دول الخليج حرصت على احتفاظ قطر بماء الوجه حين أبقت اتفاقات 2013 و2014 التي وقعت عليها قطر سرية، وذلك على عكس ما فعلت الدوحة حين سربت المطالب التي قدمت إليها عبر الوساطة الكويتية بعد تسلمها بساعات”.

وتطرق غباش إلى ما جرى في اليمن من قبل الدوحة، قائلًا “إن قطر كانت ضمن تحالف دعم الشرعية، وتعرف معلومات قوى التحالف، وعندما كانت القوات الإماراتية تستعد لعملية ضد تنظيم القاعدة في اليمن نقل القطريون موقع القوات الإماراتية وخططها للتنظيم، فوصل 4 انتحاريين منهم وفجروا نفسهم في هذه القوات”.

وأمس الأربعاء، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن لدى جيش بلاده لقطات للقوات الجوية القطرية المحملة بالذخائر في مصراتة، مشيرة إلى أن قناة الجزيرة هي المنصة المفضلة للأعمال “الإرهابية”.

وأكد أن قطر حولت ليبيا إلى مسرح جريمة كبير، مشيرًا إلى أنهم ضبطوا في حوزة “الإرهابيين” كاميرات مراقبة بعيدة المدى.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، الشهر الماضي، بسبب دعمها للإرهاب وعلاقاتها مع إيران وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى.