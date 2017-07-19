الجيش الليبي يكشف أدلة جديدة لتورط قطر في دعم “الإرهاب” بمصراتة

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري، إن لدى الجيش لقطات للقوات الجوية القطرية المحملة بالذخائر في مصراتة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن المسماري قوله: “قناة الجزيرة هي المنصة المفضلة للأعمال الإرهابية”، مؤكدًا أنه “لا شك لديه في دعمها للإرهاب”.

وأفاد في منشور عبر صفحته بموقع “فيس بوك” بأن “قطر حولت ليبيا إلى مسرح جريمة كبير”، مشيرًا إلى أنهم ضبطوا في حوزة “الإرهابيين” كاميرات مراقبة بعيدة المدى.

وذكر المسماري أن الجيش سيوفر وثائق للمحكمة الجنائية الدولية، لإثبات تورط قطر في دعم “الإرهاب” و”الإرهابيين” في ليبيا.