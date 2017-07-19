أمريكا: ممولو “الإرهاب” في قطر ما زالوا يستغلون نظامها المالي غير الرسمي

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير لها عن الإرهاب لعام 2016، اليوم الأربعاء، أن ممولي “الإرهاب” في قطر ما زالوا يستغلون نظامها المالي غير الرسمي، بحسب ما ذكره موقع قناة “العربية”.

وقال التقرير: “إن قطر تحاول التقدم في مجال محاربة الإرهاب بعد توقيعها على اتفاق مع واشنطن، ولكن ممولي الإرهاب القطريين ما زالوا قادرين على تخطي النظام المالي في قطر لدعمه”.

ووصف التقرير الأمريكي، تنظيمي داعش والقاعدة والقوى التي تدعمها إيران، خاصة حزب الله، بأنها التهديد الأول لأمريكا، متهمًا طهران بأنها ما زالت الدولة الداعمة الأولى لـ “الإرهاب”، في عام 2016، وذلك عبر الحرس الثوري والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن وحزب الله في سوريا.

واتهم التقرير، حزب الله بلعب دور أساسي في دعم النظام السوري في الجرائم التي ارتكبها في سوريا.

وأشاد التقرير بالسعودية، واستمرار علاقتها القوية مع واشنطن على صعيد مكافحة الإرهاب، قائلًا: “إن السعودية تبقى عضوًا رئيسًا ونشطًا مشاركًا في التحالف الدولي ضد داعش، وإنها تقود مع الولايات المتحدة وإيطاليا مجموعة العمل الخاصة بمكافحة تمويل داعش”.

وأشار التقرير، إلى أن السعودية التي تعرضت لهجمات عدة من داعش والقاعدة، استمرت في بناء قدراتها وإنفاذ أدواتها لمواجهة الأعمال “الإرهابية” التي تحاك على أراضيها.