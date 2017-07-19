وصول الدفعة الأولى من طائرات تدريب باكستانية إلى قطر

وصلت أول دفعة من طائرات التدريب الخفيفة الباكستانية “سوبر موشاك” إلى الدوحة، اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع القطرية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، أن “القوات المسلحة القطرية أقامت حفل تدشين لطائرات التدريب الجديدة في كلية محمد بن عبدالله العطية الجوية بحضور وفد رفيع المستوى من باكستان”.

ومن المقرر أن توفر طائرات “السوبر موشاك الباكستانية” – بحسب بيان وزارة الدفاع القطرية – الدعم من ناحية تدريب مرشحي الطيارين في قطر.

وهذه الطائرات من إنتاج “مجمع الطيران الباكستاني” وتحتوي على مقعدين أو ثلاثة، ويصل عرض جناحيها إلى 8.85 متر، وطولها 7.15 متر، وتصل أقصى سرعة لها إلى 268 كيلو مترًا في الساعة.

وهذه الطائرات الخفيفة ذات المحرك المروحي تستعمل في العمليات التدريبية الأولية والأساسية في الطيران العسكري، بالإضافة إلى الطيران الاستعراضي والطيران الليلي.

يذكر أنه تم توقيع عقد شراء هذه الطائرات خلال يونيو/حزيران من العام الماضي، ولم يحدد البيان عدد طائرات الدفعة الأولى ولا موعد وصول الدفعة الثانية أو قيمة الصفقة برمتها.