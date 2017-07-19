الإمارات تعتزم إنشاء محطة كهرباء جديدة في عدن خلال 3 أشهر

أعلن مدير الهلال الأحمر الإماراتي، محمد سعيد الكتبي، أن بلاده تعتزم إنشاء محطة كهربائية بقدرة 100 ميغا واط، في عدن، خلال أقل من 3 أشهر.

وأوضح الكتبي، خلال لقائه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أمس الأربعاء، في عدن، أن “من المشاريع التي يعتزم الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذها في عدن خلال العام 2017، إنشاء محطة كهربائية بقدرة 100 ميغا واط، وصيانة خطوط نقل الطاقة إلى عدن، والتي من المقرر تنفيذها خلال أقل من 3 أشهر، إلى جانب تقديم 10 ميغا واط لمحافظة لحج، ستتمكن من الدخول في الخدمة خلال الأيام المقبلة”.

كما أشار إلى “مجموعة من المشاريع التي نفذها الهلال الأحمر الإماراتي سابقًا خلال الفترة الماضية، أبرزها بناء 17 منزلًا سكنيًا في المخا، وتأهيل عدد من المراكز الصحية والمستشفيات في محافظات عدن ولحج والضالع وتعز”.

وأكد أن “المساعدات التي تقدمها الإمارات، عبر الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات الأخرى، هي استمرار في دعم الشعب اليمني والحكومة الشرعية، وذلك من أجل إعادة الحياة في المحافظات المحررة إلى طبيعتها، والإسهام في دفع عجلة البناء والتنمية، للنهوض باليمن، عقب الحرب التي فرضها الحوثيون، ودمرت مجمل مقدرات البلاد”.

من جانبه، أشاد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، بما وصفه بـ”الدور الريادي، الذي تقدمه الإمارات لدعم الشعب اليمني من خلال المشاريع المتعددة، ضمن إطار التحالف العربي الداعم للشرعية”.