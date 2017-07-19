فاتورة مقهى تشعل خلافًا وديًا بين سعودي وقطري في مطعم بالكويت

جذب شاب سعودي وآخر قطري، الأنظار إليهما، عندما اختلفا بشكل ودي على دفع فاتورة مطعم في الكويت تواجدا فيه بالوقت ذاته، في انعكاس لنظرة السعوديين للقطريين كشعب خليجي عربي مسلم شقيق غير مسؤول عن سياسة حكامه.

فقد أصر الشاب السعودي على دفع فاتورة المواطن القطري في المقهى الكويتي في عادة خليجية كثيرًا ما تتكرر بين مواطني دول الخليج الست داخل دولهم وخارجها، ويبدو أن الأزمة الخليجية الراهنة التي نشبت احتجاجًا على سياسة حكام الدوحة الخارجية لم تؤثر فيها.

وقال الشاب القطري الذي نشر صورة الفاتورة على مواقع التواصل الاجتماعي في تدوينة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي “أخ سعودي دفع حسابي في كوفي في الكويت وما هي غريبة عليكم يا أهل الكرم والأصالة”.

وكان الشاب القطري يرد على تصرف الشاب السعودي الذي دفع الفاتورة دون علم القطري وكتب عليها “مهما صار نضل إخوان، أخوك السعودي ونشوفكم قريبًا” بحسب الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجدت تلك الحادثة التي وثقها الشاب القطري، تداولًا لافتًا بين المدونين من مختلف الدول الخليجية، وسط تعليقات تؤكد على ضرورة عدم شمول الشعب القطري بالموقف من القيادة القطرية التي تواجه منذ مطلع الشهر الماضي قطيعة رسمية من السعودية والإمارات والبحرين إضافة لمصر.

وكتب أحد المغردين الذين أثارتهم القصة على موقع “تويتر” “والله و نعم بالقطريين بس لو يفكونا من أفاتارات تميم”، في إشارة إلى حاكم قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد.

وكتب آخر يدعى عقاب الزهيري الغامدي‏ قائلًا “شعب قطر إخواننا وأبناء عمومتنا أهل دين وكرم وشيم، وﻻ يمثلونهم رجال إيران الخونة”، في إشارة على مايبدو للعلاقات القطرية الإيرانية الوثيقة التي أغضبت جيران الدوحة الخليجيين.

وتؤكد السعودية ودول المقاطعة على الدوام، أن إجراءاتها التي اتخذتها تستهدف القيادة القطرية والضغط عليها للتراجع عن سياستها الخارجية الحالية وعلاقتها بدول وتنظيمات وجماعة تعتبرها دول المقاطعة إرهابية وتهدد أمنها بشكل مباشر. مؤكدةً أنها لا تستهدف الشعب القطري بأي شكل من الأشكال.