الهند تلغي جواز سفر ذاكر نايك

ألغت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، جواز سفر ذاكر نايك الداعية الإسلامي الهندي المعروف بخطابه الديني المناهض للعنف والإرهاب.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية، إن جواز سفر الداعية نايك قد تم إبطاله، بناءً على طلب من وكالة الأمن القومي (الاستخبارات).

وأضاف البيان أن مكتب الجوازات المحلي في مدينة مومباي غربي الهند، ألغى جواز سفر الدكتور ذاكر عبد الكريم نايك، استنادًا لأحكام قانون جوازات السفر الصادر عام 1967.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، إن الاستخبارات طلبت من الشرطة الدولية وضع الداعية الإسلامي نايك ضمن النشرة الحمراء.

وأكدت الصحيفة أن نايك قد يكون “مختبئًا” في دولة الإمارات العربية أو المملكة العربية السعودية ويتردد باستمرار على ماليزيا وأندونيسيا.

والداعية ذاكر نائيك، خطيب ومنظر إسلامي هندي، ولد عام 1965، وهو طبيب أيضًا، ومنذ 1993، ركز على الدعوة الإسلامية، بالإضافة إلى أنه نشط في مجالات الدعوة والوعظ ومقارنة الأديان، ويحظى بمتابعة واسعة، حيث كان طالب الداعية أحمد ديدات (اشتهر بمناظراته، وتوفي في 2005)، ويلقب بـ”ديدات الأكبر”، ويشغل منصب مدير مؤسسة البحث الإسلامية في الهند.