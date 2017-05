إيفانكا ترامب تعلن من السعودية عن أول دور لها في دعم النساء بالشرق الأوسط

أعلنت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أول دور لها في دعم نساء الشرق الأوسط من خلال صندوق للنساء اللواتي يملكن أو يرغبن فى بدء أعمال تجارية وفقا لما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال الأمريكية”.

وذكرت الصحيفة أن البنك الدولي سيعلن لاحقا عن هذه المبادرة الجديدة، التي تهدف إلى مساعدة النساء على بدء وإدارة مشاريع ناجحة من خلال تيسير وصولهن إلى التمويل والأسواق والشبكات.

ووفقًا للصحيفة فإن السعودية والإمارات ستدعمان الصندوق الجديد بـ100 مليون دولار.

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في بيان شكره للسعودية والإمارات وابنة الرئيس ترامب، إن “هذا المرفق يتطابق بشكل واضح مع عملنا الأوسع للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وأضاف “إننا نتطلع إلى إطلاق المرفق في وقت لاحق من هذا العام”.

وقال يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة في بيان إن التزام بلاده المالي يعكس “التزامنا بتمكين المرأة في منطقتنا ويستند إلى التقدم الذي أحرزناه في بلدنا حيث تلعب المرأة دورًا في كل مفاصل المجتمع.”

وتعليقًا على ما أوردته الصحيفة قالت إيفانكا ترامب في تغريدة بتويتر “شكرا لك جيم يونغ على دورك القيادي وانضمامك لي في مناقشة هادفة مع سيدات الأعمال اليوم”.

Thank you @JimYongKim for your leadership & for joining me in a meaningful discussion with women entrepreneurs today https://t.co/FAYZ802FkI

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 21, 2017