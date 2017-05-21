ردًا على قمة الرياض.. ظريف في مقال على صحيفة قطرية: السعوديون دمروا مركز التجارة العالمي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقال نشر اليوم الأحد، إنه ينبغي أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارته الحالية للمملكة مع الجانب السعودي سبل تفادي هجوم آخر على غرار هجمات 11 سبتمبر.

ونشر ظريف مقاله في صحيفة “العربي الجديد” التي تمولها قطر ويديرها عزمي بشارة الذي يوصف بأنه أحد أقرب المقربين من مراكز صناع القرار في الدوحة.

واستهجنت مصادر دبلوماسية خليجية هذه الخطوة معتبرة أنها تشير بوضوح إلى تقارب وتشابك العلاقة بين إيران والدوحة خلف الكواليس.

وقال ظريف: “عليه (ترامب) أن يدخل في الحوار معها حول الطرق الكفيلة بمنع الإرهابيين التكفيريين من الاستمرار في تأجيج النار على مستوی المنطقة وتكرار أمثال حادث 11 سبتمبر من قبل رعاياها في الدول الغربية”.

وكتب ظريف: “ستعرفون من هو الذي دمر مركز التجارة العالمي في واقع الأمر لأن لديهم أوراقاً سرية للغاية. ربما تعرفون أنهم السعوديون حسنا ولكنكم ستعرفون”.

ورصد محللون وناشطون سعوديون العديد من المحاولات التي يشنها الإعلام القطري للتشويش على قمة الرياض، والتقليل من شأن اجتماعاتها التاريخية التي كرست مكانة السعودية كمحور أساسي ومركز لقيادة العالم العربي والإسلامي.

وكتب المحلل السياسي السعودي ابراهيم آل مرعي في تغريدة على حسابه بتويتر: “في كل مرة تحقق المملكة نجاحاً سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً، نجد منهم رائحة نتنة، وقلوبا مريضة، امتلأت بالخبث حتى ران على قلوبهم”.

في كل مرة تحقق المملكة نجاحاً سياسياً او اقتصادياً او عسكرياً، نجد منهم رائحة نتنة، وقلوب مريضة، امتلأت بالخبث حتى ران على قلوبهم. — إبراهيم آل مرعي (@almarieibrahim) May 20, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مشيرة لدولة قطر: “على الدولة الحاضنة والراعية لمن يسيئون للمملكة أن تراجع حساباتها السياسية والإعلامية والأخلاقية تجاه بلاد الحرمين. أليس فيكم رجل رشيد!”.