بالفيديو.. انطلاق القمة الخليجية الأمريكية بالرياض

انطلقت، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية، الرياض، القمة الخليجية الأمريكية بمشاركة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء انطلاق القمة الخليجية الأمريكية عقب انتهاء القمة التشاورية الخليجية الـ17 .

ويشارك في القمة، إلى جانب ترامب وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، و فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان.

وتعد هذه ثالث قمة خليجية أمريكية بعد قمة كامب ديفيد 2015 وقمة الرياض 2016، فيما تعد القمة الخليجية الأمريكية الأولى منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويتوقع أن تتصدر تدخلات إيران في شؤون المنطقة أجندة مباحثات القمة، بالإضافة إلى الأزمة اليمنية والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وفي أعقاب القمة الخليجية، تنطلق في وقت لاحق من اليوم القمة العربية الإسلامية الأمريكية بمشاركة ترامب وقادة وممثلي 55 دولة عربية وإسلامية.

ووصل ترامب، الرياض، صباح أمس، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.

وعقد ترامب، والملك سلمان، أمس، قمة جرى خلالها بحث العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة لاستقرار وأمن المنطقة.