انتقادات لاذعة للإعلامي بقناة الجزيرة “أحمد منصور” بعد “إساءته” للشعب السعودي

وجه الكثير من المثقفين والسياسيين والإعلاميين السعوديين، انتقادات لاذعة للإعلامي الشهير، أحمد منصور، المذيع في قناة الجزيرة القطرية، على خلفية تغريدة نشرها في صفحته على تويتر، واعتبرها سعوديون إساءة لهم.

وأطلق مغردون سعوديون وسمًا لقي الكثير من التفاعل، وحمل عنوان “#احمد_منصور_يسيء_للشعب_السعودي” ليدخل الترند السعودي، اليوم الأحد، كأحد أكثر التغريدات تداولًا في المملكة.

وجاء الوسم ردًا على تصريحات لمنصور، نشرها في صفحته على موقع التدوين المصغر، أمس السبت؛ قال فيها إن “الأمة التي ينشغل أبناؤها بزوجة ترامب وابنته، عن المشروع الذي جاء به والحلف الذي يريد إقامته، أمة فارغة تستحق الرثاء”.

وأثارت تغريدة منصور، غضبًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية والثقافية السعودية؛ وتساءل الباحث السعودي في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، الدكتور محمد الهدلة، اليوم الأحد: “لماذا كل هذا الحقد على السعودية؟ أحد الأقلام المأجورة.. عربية اللسان وأعجمية التوجه. #احمد_منصور_يسيء_للشعب_السعودي”.

وأضاف المحامي والناشط الحقوقي السعودي، عبد الرحمن اللاحم، مستهجنًا تصريح منصور المقيم في قطر: “كيف تقبل سفارتنا هذه الإساءة للشعب السعودي العظيم؟ يُفترض تخلي هالكائن يسكن بالمحكمة. وقطر دولة قانون. #أحمد_منصور_يسيء_للشعب_السعودي”.

وعلق الكاتب والناقد السعودي، أحمد الشمراني، كيف “تحكم على أمة من خلال هاشتاغ؟ #احمد_منصور_يسيء_للشعب_السعودي”. وأضاف الشاعر السعودي، مهدي الغرابي، إنها “إساءة بلغة التعميم، ومن ثم اعتذار، هذه هي طريقة سذّج الشهرة لكسب الأضواء التي يختفي بريقها في مجال عمله”.

وقالت الكاتبة والإعلامية السعودية، حليمة مظفر، منتقدة منصور، إن “الإعلامي التافه من يختصر قراءته ورأيه في هاشتاغات تافهة ساخرة. أظهرت بتغريدتك هذه مدى سطحيتك وضيق ثقافتك المختصرة في الإخونجية أمثالك”.

وتناول الكثير من المغردين السعوديين، زيارة ترامب إلى المملكة برفقة وفد كبير، يضم ساسة واقتصاديين، بالإضافة إلى زوجته ميلانيا، وابنته الحسناء إيفانكا، بالتندر والفكاهة والمرح، الأمر الذي-على ما يبدو- دفع أحمد منصور إلى انتقاد السعوديين.

وأكدت الأستاذة الجامعية السعودية، لمياء باعشن، على ذلك؛ بقولها إن “ابنة ترامب مجرد نكتة يتداولها الشباب السعودي ويتبارون في التفكه والتندر. وهم مبدعون كالعادة. شرباات”.

ورغم تعدد الآراء حول زيارة ترامب إلى السعودية، يؤكد خبراء على أهميتها، إذ يرون أن الكثير من المسؤولين السعوديين البارزين ينظرون إليها كإعادة “تدشين للنظام في المنطقة”.

وتضمنت الزيارة توقيع صفقة سلاح بقيمة 110 مليارات دولار، كما أسهمت في توطيد العلاقات بين البلدين وإنهاء التوترات السابقة.

ولاحقًا اعتذر الإعلامي المثير للجدل أحمد منصور عن التغريدة.