حريق على متن طائرة ركاب قطرية يجبرها على الهبوط في سريلانكا

قال مسؤولون فى سريلانكا إن طائرة ركاب قطرية تقل 202 راكبا كانت في طريقها من تايلاند إلى قطر هبطت اضطراريا في سريلانكا اليوم الجمعة، بعد اشتعال حريق على متنها.

وذكر المدير العام لهيئة الطيران المدني في سريلانكا، اتش ام سي نيمالسيرى، إن طائرة الخطوط الجوية القطرية، وهي من طراز بوينج 787-800، التي كانت في طريقها من فوكيت إلى الدوحة قد هبطت بسلام فى سريلانكا .

واضاف نيمالسيرى أن جميع المستشفيات وفرق الاطفاء وخدمات الطوارئ بالقرب من مطار كاتوناياكي على مسافة 23 كيلومترا شمالى العاصمة كولومبو قد وضعت في حالة تأهب .

ويجرى فحص الطائرة لمعرفة سبب الحريق.