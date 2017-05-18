الكويت تعتقل 4 مسلحين عراقيين تسللوا عبر الحدود البحرية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، ضبط قوات خفر السواحل طراداً عراقياً على متنه 4 مسلحين عراقيين دخلوا المياه الإقليمية للكويت.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، ووصل “إرم نيوز” نسخة منه، أن المسلحين قاموا بتهديد إحدى الدوريات الكويتية، ومحاولة السيطرة عليها تحت تهديد السلاح.

وذكرت الوزارة أن رجال خفر السواحل تعاملوا على الفور مع المسلحين وتمكنوا من السيطرة على الطراد والقبض على كافة الأشخاص.

وأوضحت أن رجال الإدارة العامة لخفر السواحل سيواصلون جهودهم في تأمين المياه الإقليمية الكويتية، مؤكدة حدوث إصابات لعدد من رجال الأمن الكويتيين، جرّاء التعامل مع المسلحين وإصابة أحد العراقيين الموجودين على متن الطراد.

وشهدت العلاقات العراقية الكويتية توترًا بسبب قضية خورعبدالله وما رافقها من تداعيات.