الإمارات والصين تتجهان لتعزيز التعاون العسكري

أعرب وزيرا الدفاع الإماراتي محمد البواردي، والصيني تشانغ وان تشيوان، اليوم الخميس، عن رغبة بلديهما في تعزيز التعاون العسكري القائم بينهما.

وبحسب الأنباء التي أوردتها وكالة “شينخوا” الصينية، فإنّ تصريحات الوزيرين جاءت عقب لقائهما في العاصمة الصينية بكين.

وقال البواردي “أجريت محادثات مع مسؤولي الصين، حول كيفية تعزيز العلاقات العسكرية، وأكّدت لهم رغبتنا فى تعزيز وتعميق علاقات التعاون العسكري بين أبو ظبي وبكين”.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الصيني بالعلاقات العسكرية القائمة. مشيرًا إلى أنّ الطرفين حققا توازنًا في علاقاتهما العسكرية.

وأعرب فان جانغ لونغ مساعد رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الصين، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون العسكري القائم بين بلاده والإمارات.