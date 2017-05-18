دانة غاز الإماراتية تتسلم 50 مليون دولار من الحكومة المصرية‎ ‎

تسلمت شركة دانة غاز الإماراتية دفعة قدرها 50 مليون دولار، كجزء من مستحقاتها المتأخرة على الحكومة المصرية.

وتمثل الدفعة 18 % من إجمالي الدفعات المتأخرة للشركة لدى مصر والبالغة قيمتها 283 مليون دولار بنهاية الربع الأول من 2017.

وكانت شركة دانة غاز قد قررت في شباط/ فبراير الماضي عدم ضخ استثمارات جديدة في مصر بسبب تأخر تحصيل مستحقاتها هناك.

وبسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر وإقليم كردستان العراق واجهت دانة غاز صعوبات في تأمين إيراداتها في المنطقتين بما أثر سلبا من جديد على أرباحها التي أعلنتها اليوم الخميس.

وحققت دانة غاز ربحًا صافيًا قدره 7 ملايين دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول مقارنة مع 134 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق حين استفادت من تسوية تحكيم استثنائية. وانخفض سهم دانة غاز 3.7% عقب إعلان النتائج المالية.

وذكرت شركة الطاقة أن مستحقاتها فى مصر بلغت 265 مليون دولار حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول مقارنة مع 221 مليون دولار في نهاية 2015. وبلغت مستحقات الشركة في إقليم كردستان العراق 713 مليون دولار مقارنة مع 727 مليون دولار في 2015.