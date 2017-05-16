محمد بن زايد وتيلرسون يبحثان الأزمات في سوريا واليمن وليبيا‎

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن، اليوم الثلاثاء، الأزمات التي تشهدها عدد من دول المنطقة من بينها سوريا واليمن وليبيا.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، إنه جرى خلال اللقاء استعراض المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبشكل خاص الأزمات التي تشهدها عدد من دول المنطقة من بينها سوريا واليمن وليبيا.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، “أهم الأفكار والحلول الدبلوماسية المطروحة لهذه الأزمات ورؤية البلدين إزاء المخاطر والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وتقوض أسس السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأكد الجانبان “أهمية بلورة تدابير دبلوماسية موسعة لمواجهة التدخلات الإقليمية العدوانية في شؤون دول المنطقة، فضلاً عن تشجيعهما بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام في كل من ليبيا واليمن وسوريا”.

وتطرق الحديث، إلى “جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الشأن”.

وأكدا على “أهمية مواصلة دعم هذه الجهود لإحلال السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتناول اللقاء أوجه الشراكة القائمة بين البلدين والتزامهما بتكثيف جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى واشنطن أمس في زيارة تستمر يومين، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.