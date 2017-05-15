اجتماع وزاري خليجي الأربعاء للتحضير لقمم الرياض

المصدر: الرياض- إرم نيوز

يعقد وزراء خارجية دول الخليج، اجتماعًا، الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث التحضيرات للقمم، التي تستضيفهما الرياض في 21 مايو/أيار الجاري، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مساء الإثنين، إن “وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيعقدون يوم غد الأربعاء، أعمال الدورة 143 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون”.

ويترأس الاجتماع، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وفقا للبيان.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني، إن “الاجتماع سيبحث التحضيرات الجارية للقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون المقرر عقده في الرياض”، حسب البيان.

وأشار إلى أن “الاجتماع سيبحث أيضا القمة الخليجية-الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي تستضيفهما الرياض في 21 مايو الجاري خلال زيارة دونالد ترامب للمملكة”.

وأوضح الزياني، أن “الوزراء سيبحثون أيضا عدًدا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات قادة الخليج، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب”.

وتستضيف الرياض، يومي 20 و21 مايو/أيار الجاري، قمة تشاورية خليجية، و3 قمم ستجمع الرئيس ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.