الكويت.. أحكام نهائية بسَجن 3 من أفراد العائلة الحاكمة

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الإثنين، أحكامًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أفراد من أسرة آل الصباح الحاكمة، بتهمة الإساءة لقضاة كبار، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

والمحكوم عليهم من الأسرة الحاكمة هم: الشيخ عذبي الفهد الصباح، ابن أخ الأمير والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، والشقيق الأصغر لعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، والشيخ خليفة علي الصباح رئيس تحرير صحيفة “الوطن” والقناة التابعة لها، واللتين أغلقتا بسبب مخالفتهما الشروط المالية لقانون الشركات.

كما أيدت محكمة التمييز، التي تعتبر الأحكام الصادرة عنها نهائية، حكمًا بالسجن لمدة سنة بحق شخص سادس، إضافة إلى حكم بإطلاق سراح ستة أشخاص آخرين على ذمة القضية نفسها.

وأدين المتهمون في نهاية أيار/مايو 2016 بتهمة الإساءة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وسلفه، واتهامهما بتلقي رشى، وذلك عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب” للمحادثة الفورية.

وسبق للسلطات الكويتية، أن أوقفت ولاحقت عشرات الأشخاص بسبب تعليقات أدلوا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا تويتر، رغم انتقاد منظمة العفو الدولية مطلع العام، القانون الجديد للجرائم الإلكترونية في الكويت، معتبرة أنه يقيّد حرية التعبير عبر الإنترنت.