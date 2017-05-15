بينهم 3 من العائلة الحاكمة بالكويت.. حكم نهائي بسجن 5 في قضية “قروب الفنطاس”

المصدر: الكويت – إرم نيوز

أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، وبشكل نهائي سجن 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قروب الفنطاس“، بينهم 3 من العائلة الحاكمة، أبرزهم ابن شقيق أمير البلاد.

وتعود قضية ما يعرف بـ”قروب الفنطاس” إلى الثاني من أبريل/ نيسان 2015، إذ استقبل أغلب الكويتيين رسالة على هواتفهم النقالة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي على الهواتف الذكية “واتساب”، من رقم مجهول يبدأ بمفتاح دولة غير الكويت.

وتحدثت الرسالة عن “مؤامرة تُحاك على الدولة لقلب نظام الحكم والقضاء”، من خلال مجموعة على “واتساب” تحمل اسم “الفنطاس”.

وقال مصدر قضائي، اليوم، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن “المحكمة أيدت بشكل نهائي سجن عذبي فهد الأحمد الصباح ابن شقيق أمير البلاد، وأحمد الداود الصباح، وخليفة العلي الصباح، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق كل منهم”.

كما أيدت المحكمة سجن المحامين عبدالمحسن العتيقي، وفلاح الحجرف، مدة 5 سنوات لكل منهما، بحسب المصدر.

ولفت المصدر إلى أن “جميع المحكومين، غير مسجونين حالياً، وعليهم مذكرات ضبط، باستثناء سعود العصفور الذي ألقي القبض عليه في الـ 13 من مارس/آذار الماضي”.

وأوضح أن “المحكمة قررت عدم جواز النظر بطعن العصفور؛ ما يعني تأييد حكم حبسه سنة، في القضية نفسها”.

وأضاف أن “المتهم حمد الهارون، المحكوم في القضية نفسها بـ 10 سنوات، (لم يكن ضمن لائحة الطاعنين بالحكم) لا يزال هارباً خارج البلاد، وتبقى الأحكام الغيابية الصادرة بحقه نافذة لحين عودته ومثوله أمام القضاء”.

ولفت إلى أن “المحكمة أيدت براءة كل من فواز الصباح، ويوسف العيسى، ومحمد الجاسم، ومشاري بويابس، وأحمد سيار، وجراح الظفيري في القضية ذاتها”.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أيدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، الأحكام التي أصدرتها قبلها محكمة الجنايات الكويتية في الـ 30 من مايو/أيار 2016.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم “إذاعة الأخبار الكاذبة في البلاد، والتي من شأنها الإضرار بالكويت وأمنها، والإساءة والتشهير والطعن برجال القضاء، والتشكيك بذممهم المالية، واتهامهم بالرشوة، والإساءة للذات الأميرية، والطعن بمسند الإمارة”، إلا أن المتهمين أنكروا ما وجه لهم من تهم.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، المستشار فيصل المرشد، تقدما العام الماضي، ببلاغين للنيابة العامة، على خلفية ضبط الهاتف الخاص بالمحامي عبدالمحسن العتيقي، الذي عُثر فيه على مجموعة لبرنامج واتساب باسم “الفنطاس”.

وكان أعضاء المجموعة يتناولون ما وُصف بـ”أحاديث إجرامية وفق قانون أمن الدولة، ومقاطع فيديو مفبركة، وإعادة بثها لآخرين على أنها تخص قضاة في المحكمة الدستورية تقاضوا مبالغ مالية بعد لقاء بعض المسؤولين”.

وفي الـ 6 من مايو/ أيار 2015، أوصى مجلس الأمة في نهاية جلسته الأسبوعية بإحالة “القروب” إلى النيابة، وكشف أعضائه للشعب.

والفنطاس اسم مدينة ساحلية قديمة تبعد عن العاصمة الكويتية نحو 26 كيلومترًا.