بالفيديو.. وفاة عامل وإصابة 4 بحريق ناقلة نفط في الإمارات

المصدر: أبو ظبي ـ إرم نيوز

قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، إن حريقاً اندلع في ناقلة مواد بترولية تحمل علم بنما في ميناء الحمرية بالإمارة، أسفر عن وفاة عامل وإصابة 4 آخرين.

وذكر المكتب الإعلامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى ناقلات أخرى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم، مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في باخرة محمّلة بالديزل ترسو على ميناء الحمرية في الشارقة.

ويقع ميناء الحمرية على الساحل الشمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويبعد حوالي 15 كيلومتراً عن وسط إمارة الشارقة، ويحوي منطقة حرة تحتوي على عدد كبير من المصانع.