ثاني واقعة مأساوية لعائلة العويهان بالكويت.. بعد حريق اليخت حادث سير يودي بـ4 أشقاء (صور)

المصدر: الكويت - إرم نيوز

تعرضت عائلة العويهان بالكويت لواقعة مأساوية جديدة، بعدما أودى حادث سير مروع بحياة 4 أشقاء من العائلة إضافةً لإصابة آخرين إصابات متفاوتة في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي في الكويت.

ونتج الحادث الجديد عن تصادم 7 مركبات من بينها مركبة كانت تقل أفرادًا من عائلة العويهان، ما تسبب في وقوع وفيات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن “أعمار المتوفين تتراوح ما بين 10 سنوات إلى 17 عامًا، فيما أعمار المصابين من 9 سنوات إلى 21 عامًا “.

وكانت عائلة العويهان تعرضت لفاجعة مأساوية في شهر ديسمبر الماضي، عندما تسبب حريق وانفجار بيخت في مقتل 6 أشخاص؛ رجل وثلاث نساء وطفلتين، وإصابة رجلين وامرأة وطفلة من العائلة.