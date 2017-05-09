راكب يهدّد بتفجير طائرة سعودية قادمة من جدة إلى مطار القاهرة‎

المصدر: السيد منصور – إرم نيوز

أعلنت سلطات الأمن المصرية حالة الطوارئ في مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد تهديد راكب بتفجير طائرة سعودية قادمة من جدة إلى مطار القاهرة .

وقال مصدر أمني لـ”إرم نيوز” “إن أجهزة الأمن ألقت القبض على الراكب فور هبوط الطائرة بسلام في مطار القاهرة، بعدما تعامل طاقم الطائرة بحكمة معه، حيث تسلّمته جهات التحقيق”.

وأضاف “أن برج المراقبة تلقَّى إشارة من قائد طائرة “فلاي ناس” القادمة من جدة يطلب استدعاءً عاجلًا للشرطة؛ بسبب تهديد راكب مصري بتفجير الطائرة”.

وأوضح أن أجهزة الأمن أعلنت الاستنفار بمهبط الطائرة التي هبطت بعد دقائق من التهديد، وصعدت سلطات الأمن إلى الطائرة، وتمت السيطرة على الراكب، وتسليمه إلى إحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه.

واختتم المصدر أن فريقًا أمنيًا يُجري حاليًا تحقيقًا مع طاقم الطائرة لكشف تفاصيل الواقعة، بعدما سيطرت حالة من الهلع على ركاب الطائرة