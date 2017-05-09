السيسي يجدد التزام بلاده بالحفاظ على أمن واستقرار الخليج

المصدر: المنامة- إرم نيوز

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بـ”الحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج لما يمثله من أولوية لمصر”.

جاء ذلك وفق بيان للرئاسة المصرية عقب استقبال السيسي في مقر إقامته بالمنامة رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا.

وقالت الرئاسة المصرية في البيان ذاته إن السيسي أعلن خلال لقاء الملا التزام مصر بـ”دعم البحرين والحفاظ على أمنها وأمن دول الخليج”.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس النواب البحريني “دور مصر في الحفاظ على أمن واستقرار البحرين والوطن العربي بأكمله، ومساهماتها في تعزيز وحدة الصف العربي”، وفق البيان ذاته.

وعقب الاجتماع غادر السيسي المنامة، عائدا إلى مصر، بعد جولة خليجية شملت أيضاً الكويت والبحرين، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وأمس الإثنين، عقد السيسي جلسة مباحثات مع عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، جدد خلالها مساندة بلاده للخليج في مواجهة أية تهديدات خارجية.

وتعد زيارة السيسي للبحرين هي رابع وآخر محطة في جولاته الخليجية خلال 15 يوما، عقب زيارته للكويت يومي الأحد والإثنين، وزيارتيه السابقتين للسعودية في 23 أبريل/نيسان الماضي، والإمارات في 3 مايو/آيار الجاري.

واعتادت القاهرة منذ وصول السيسي لمنصبه كرئيس للبلاد في يونيو/حزيران 2014، الإعلان عن مساندة دول الخليج، في وقت كانت الأخيرة تمد مصر بمساعدات مالية تقدر بمليارات الدولارات.