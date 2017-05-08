تأييد حكم بالسجن المؤبد على إماراتي قاتل مع داعش

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

أيدت المحكمة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، حكمها الصادر سابقًا القاضي بالسجن المؤبد بحق مواطن إماراتي وإلزامه بمصاريف المحكمة بعد إدانته بالسفر والقتال مع تنظيم داعش المتشدد، دون أن تحدد البلد الذي شارك فيه بالقتال مع التنظيم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، إن “المحكمة الاتحادية العليا رفضت الطعن المقدم من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية وأيدت حكمها بالسجن المؤبد على المتهم “س .ح .ص .أ ” إماراتي الجنسية وذلك بعد أن أدانته المحكمة بالسفر والقتال مع تنظيم سري محظور (تنظيم داعش الإرهابي)”.

وكانت نيابة محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت حكمًا سابقًا بسجن المتهم بالمؤبد إلا أن نيابة أمن الدولة طعنت في الحكم لتقضي الاتحادية العليا في جلستها اليوم بتأييد الحكم السابق وإلزامه بمصاريف المحكمة.