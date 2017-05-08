الإمارات.. حاكم عجمان يبكي تأثراً بلحظة لم شمل أب سوري بابنه بعد غياب 6 سنوات (فيديو)

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات بمقطع فيديو يظهر الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان في حالة عاطفية جياشة، بعدما انهمرت دموعه تأثراً بلقاء شاب سوري مع أبيه، بعد فراق دام أكثر من 6 سنوات.

واحتضن خليفة الخرسان ابنه سيف لعدة دقائق وأجهش بالبكاء، قبل أن يحتضن حاكم عجمان ويقبل رأسه، تقديراً لدوره في جمع شمله مع ابنه، الذي قبل بدوره الشيخ حميد بن راشد النعيمي شكراً له على مبادرته الإنسانية.

وبدأت القصة، حين تقدم أب سوري بطلب إلى حاكم عجمان بإحدى المناسبات ليجمع شمله بابنه بعد فراق دام 6 سنوات، فوجه النعيمي بإنهاء الإجراءات اللازمة لاستقدام الشاب.

ورتب حاكم عجمان لقاء الأب بابنه بعد انتهاء إجراءات استصدار التأشيرة، وهو ما كان بالفعل ليكون حاكم عجمان سبباً وشاهداً في هذه اللحظة الإنسانية المؤثرة التي انهمرت دموعه بسببها.

وحظي مقطع الفيديو بآلاف المشاهدات وشهد تفاعلاً كبيراً من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات وغيرها من الدول العربية، حيث أشاد المعلقون بمبادرة حاكم عجمان النبيلة ودوره في لم شمل العائلة.

وتفاعل رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور مع الفيديو وأعلن منح الشاب السوري سيارة يختارها من أي من وكالات سيارات الحبتور.