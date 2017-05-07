محكمة بحرينية تقرر النطق بالحكم ضد عيسى قاسم في 21 مايو الجاري

المصدر: المنامة- إرم نيوز

أعلنت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الأحد، تأجيل الحكم في قضية رجل الدين الشيعي عيسى أحمد قاسم، بتهمة “القيام بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية”.

وذكرت صحيفة “الوسط” البحرينية المقربة من المعارضة، أن “المحكمة قررت في جلسة اليوم مد أجل الحكم بقضية الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وهي القضية المتعلقة باكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص، وذلك حتى جلسة 21 مايو 2017”.

ويعد هذا التأجيل هو الثاني، فقد سبق وأن قررت المحكمة في 14 مارس/ آذار 2017، مد أجل الحكم في القضية حتى جلسة 7 مايو/ أيار 2017.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في 20 يونيو/ حزيران 2016 إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم بتهمة “دعم جماعات طائفية متطرفة تستهدف النظام والأمن”.