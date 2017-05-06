الغموض يحيط بوفاة رجل أعمال مصري في قطر

المصدر: آية أشرف– إرم نيوز

“تعرضت لتهديدات بالقتل” هذا آخر ما قاله رجل أعمال مصري لزوجته قبل أن يلقى مصرعه في قطر ليصل إلى مصر جثة هامدة وسط غموض حول ظروف وفاته وتكتم من قبل السلطات في البلدين.

خلاف وتهديد

سلوى محمد أبوزيد زوجة القتيل المصري تقدمت بمذكرة لوزارة الخارجية المصرية طالبت فيها الوزير سامح شكري بضرورة التدخل العاجل للتحقيق في واقعة “اغتيال” زوجها، حيث أنه منذ ما يقرب من شهر كانت هناك خلافات بين زوجها وشيخ قطري حول بعض الأعمال بالشركة.

وروت زوجة رجل الأعمال المصري أن حجم الخلافات تطور بسرعة وقام الشيخ القطري بتهديد زوجها أكثر من مرة بالقتل وخطف أبنائه وبالفعل وصل إليها خبر وفاته لتقوم الشرطة القطرية بتحرير محضر بالحادث.

حالة تعتيم

وعقب وصول جثمان رجل الأعمال المصري إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت ، تواصلت “إرم نيوز” مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، الذي أكد أن القضية لدى مصلحة الطب الشرعي، موضحًا أن الطب الشرعي هو الجهة المنوطة بكشف ملابسات مقتل المواطن ولكن الوزارة لم تستقبل بيانات عنه.

وبالتواصل مع مصلحة الطب الشرعي، رفض الدكتور هشام عبدالحميد التعقيب، فيما أنهت إدارة الحجر الصحي بالمطار إجراءات وصول جثة رجل الأعمال الذي يدعي “هشام علي رضوان حسن”، لكنّ مصدرا بالطب الشرعي رفض الكشف عن هويته قال لــ”إرم نيوز” إن التقرير الطبي المصاحب للجثمان ذكر أن الوفاة نتيجة لنزيف دموي من إصابات متعددة نتيجة السقوط من ارتفاع، حيث عاينت النيابة الجثمان بالمطار وسمحت بالدفن.

وفد مصري

وأوضح مصدر قضائي أن عملية تشريح جثة القتيل كان لابد أن تتم في قطر بمسرح الجريمة، ولا يمكن أن يتم تشريحها بعد وصولها إلى مصر من الطب الشرعي خاصة في ظل وجود شبهة جنائية للموت.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ “إرم نيوز”، إن مصر ستتقدم بطلب لمشاركة فريق من النيابة في التحقيقات التي ستجرى حول ملابسات الحادث، إذا ارتأت الحكومة المصرية عدم حيادية في التحقيقات التي ستتم.

القضية أمام البرلمان

وقال السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري إن اللجنة تنتظر إجراءات الخارجية المصرية التي ستتخذها في ذلك الشأن والتي قامت بدورها سابقًا في إيصال جثمان المواطن لبلاده.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، أن أحد النواب طلب من النائب العام فتح تحقيق في ملابسات الحادث، ووفقًا للقانون يحق للنائب العام التحقيق في وفاة أي مصري في الخارج حتى وإن كانت الدولة التي توفي بها تجري تحقيقاً.

وتابع أن اللجنة لم تتخذ أي إجراء في القضية، انتظارًا لمعرفة هل سيتم فتح تحقيق قضائي أم لا.

يذكر أن السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أكد أن الخارجية تتخذ كافة الإجراءات العاجلة، لكشف غموض مقتل رجل الأعمال المصري المتوفى في قطر، من خلال إبلاغ السفارة المصرية هناك، والجهات المعنية.