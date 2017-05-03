محمد بن زايد يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعزيز العلاقات بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال اللقاء، الذي استضافته العاصمة أبوظبي، بحث علاقات التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية الهامة التي تهم البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا العربية ومن بينها الأزمات التي تشهدها سوريا واليمن وليبيا ومستوى التنسيق والتشاور العربي لمواجهة هذه الأزمات وغيرها من التحديات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى مخاطر الإرهاب والتنظيمات التابعة له التي تشكل تهديدا لأمن واستقرار وتنمية بلدان المنطقة والعالم.

وأكد الشيخ محمد بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

وجدد ولي عهد أبوظبي موقف دولة الإمارات الداعم لمصر وشعبها في تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية، مؤكداً أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة برمتها لما تشكله من عمق استراتيجي وتاريخي للعالم العربي.

وأكد أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التعاون والتضامن العربييّن بما يمكن الأمة العربية من الحفاظ على أمن واستقرار دولها ومواجهة التحديات المشتركة القائمة والتي يأتي في مقدمتها الخطر المتنامي لظاهرة “الإرهاب” والتطرف وتدخلات بعض القوى الخارجية للعبث بأمن دول المنطقة واستقرارها.

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى موقف دولة الإمارات الثابت في العمل على دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال التعاون الإيجابي مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ونوه بالدور الذي تقوم مصر في دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وإيجاد حلول ناجزة للأزمات التي تشهدها، فضلا عن جهودها الكبيرة لمكافحة آفة “الإرهاب” والعنف والتطرف التي تستهدف أمن واستقرار مصر والمنطقة برمتها.

وجدد سموه عزاء دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا للشعب المصري الشقيق في ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت المواطنين الآمنين في دور عبادتهم، مؤكدا ثقته بقدرة الشعب المصري على مواجهة هذه الأعمال الجبانة والتصدي لكل المخططات والأعمال الظلامية التي تستهدف الإضرار بنسيجه وتماسكه ووحدته، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه أعرب الرئيس المصري عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكدا اعتزاز مصر قيادة وشعبا بروابط الأخوة وعلاقات التعاون التي تربطها بدولة الإمارات وشعبها الشقيق.

كما أكد السيسي أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الصعد، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تحديات كبيرة على الدول العربية كافة ما يستلزم تضافر جميع الجهود العربية لتعزيز الأمن العربي.