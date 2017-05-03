الكويت.. المحكمة الدستورية تُبقي على مجلس الأمة

المصدر: وكالات – إرم نيوز

رفضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الأربعاء، الطعن الذي يطالب ببطلان مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، ما يعني استمرار المجلس الحالي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه خلال النطق بحكمها في كافة الطعون الانتخابية المقدمة لها، أعلنت المحكمة فوز فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة 2016 وبطلان عضوية مرزوق الخليفة، و”رفض باقي الطعون”.

وكان الطعن المطالب ببطلان المجلس، يتحدث عن وجود خطأ إجرائي في الدعوة للانتخابات التي أفرزت مجلس الأمة الحالي.

جدير بالذكر أنه لا يجوز الاستئناف أو التمييز على حكم المحكمة الدستورية.

ويبدد الحكم شبح إبطال الانتخابات وحل البرلمان بقرار قضائي.

وكان مجلس الأمة الكويتي، تعرض للحل أكثر من مرة منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية. وكان أول حل له عام 1976 ، وآخر حل عام 2016.