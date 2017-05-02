الإمارات تعلن “استشهاد” جندي من قواتها في اليمن

أعلنت دولة الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنودها المشاركين في عمليات التحالف العربي في اليمن.
ونشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، بيانًا للقيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت فيه “استشهاد حسن عبدالله محمد البشر، أحد جنودها البواسل المشاركين في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية”.
القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن استشهاد #حسن_عبدالله_البشر أحد جنودها البواسل المشاركين في عملية #إعادة_الأمل في #اليمن. pic.twitter.com/1hNw15bXcJ
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 2, 2017