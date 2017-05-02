الإمارات تعلن “استشهاد” جندي من قواتها في اليمن

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلنت دولة الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنودها المشاركين في عمليات التحالف العربي في اليمن.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، بيانًا للقيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت فيه “استشهاد حسن عبدالله محمد البشر، أحد جنودها البواسل المشاركين في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية”.