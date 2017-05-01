انطلاق فعاليات منتدى الإعلام في دبي (فيديو إرم)

المصدر: دبي - إرم نيوز

انطلقت اليوم الاثنين، أعمال منتدى الإعلام العربي، في مدينة دبي، بحضور إعلاميين وسياسيين عربيين بارزين.

وشاركت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، نورة الكعبي، في جلسة حوارية حضرها العديد من الإعلاميين والمسؤولين من مختلف دول العالم بعنوان “الحوار الإعلامي الهادف”.

وتتركز نقاشات المنتدى هذا العام حول مفهوم “الحوار الحضاري” ومتطلبات إقامته واستحقاقات تفعيله في مواجهة مجمل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية من جراء النزاعات الإقليمية المتفاقمة.

وستتطرق النقاشات على مدار يومين للتصورات الخاصة بالدور المتوقع من الإعلام خلال المرحلة المقبلة، خاصة في تصويب الصورة المشوهة التي ارتبطت بالإنسان العربي المسلم في أذهان الكثيرين حول العالم.