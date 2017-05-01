وزير إماراتي يفند مزاعم الخلاف بين بلاده والسعودية بشأن اليمن

المصدر: أبوظبي- إرم نيوز

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، اليوم الإثنين، إن “الموقف السعودي الإماراتي حول اليمن صلب ومتطابق”.

وكتب قرقاش تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، لفت فيها إلى أن هذا الموقف “عمقته التضحية، وهو شراكة إستراتيجية خيِّرة تتعزز يوماً بعد يوم”.

ولفت إلى أن الموقف “يسعى إلى عودة الدولة في اليمن واستقرارها”.

وجاءت تغريدة قرقاش لتفند الشائعات والمزاعم عن خلافات بين السعودية والإمارات حول اليمن.

والإمارات ثاني أكبر قوة ضمن التحالف العربي في اليمن بعد السعودية.

وتتهم أطراف يمنية أذرع جماعة الإخوان الإعلامية المدعومة من قطر بمحاولة ترويج مزاعم بشأن خلافات السعودية والإمارات.