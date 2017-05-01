تداول بيان من أهالي “أشيقر” يكشف رفضهم لزيارة أمير قطر السابق للمنطقة السعودية

المصدر: إرم نيوز

تداول نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا منسوبًا لأهالي “أشيقر” يعلنون فيه رفضهم زيارة أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمنطقتهم السعودية.

ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من صحة البيان الذي يتحدث عن غضب أهالي المنطقة الذين رأوا في الزيارة محاولة لزرع الفتنة والشقاق على حد وصفهم.

وأكد الموقعون على البيان المزعوم أن “ولاءهم ثابت لـ آل سعود وأن محاولة اللعب على الوتر المناطقي والقبلي لن تنطلي عليهم بأي حال”.

وزار الشيح حمد الأسبوع الماضي منطقة “أشيقر” مسقط رأس قبيلة بني تميم التي هاجر بعض أفرادها إلى قطر.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية اليوم الاثنين إن أمير قطر توجه إلى المملكة في زيارة أخوية يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل حول أهداف ومدة الزيارة.