مصادر تنفي لقاء حفتر والسراج في أبو ظبي

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

نفى مصدران منفصلان ما تردد في تقارير إعلامية عن لقاء مرتقب يجمع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونفى ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي في حديث إلى ” إرم نيوز” توافر معلومات لديهما عن اللقاء، وإن أكدا أن كل “شيء ممكن” في ظل التطورات السياسية المتسارعة واللقاء الذي جمع رئيس المجلس عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في العاصمة الإيطالية روما.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق “إنه لا معلومات لدى المجلس بهذا الشأن”.

وأكد مصدر في المجلس الرئاسي لـ “إرم نيوز”، أن المجلس لم يناقش عقد اللقاء لكنه منفتح على كل اللقاءات التي تجمع شمل الليبيين”.

إلى ذلك، أفادت مصادر سياسية ليبية أن لقاء يجمع المشير حفتر والسراج بات وشيكًا، وأن هناك اختلافًاعلى مكان عقده بين القاهرة وأبو ظبي.

وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الظروف الموضوعية نضجت لعقد لقاء بين المشير خليفة حفتر وفايز السراج، خاصة بعد عقد لقاء صالح والسويحلي.

وكشفت أن المشير خليفة حفتر موجود حاليًا في القاهرة، في زيارة لم يعلن عنها.

وقالت المصادر إن أبو ظبي تُعتبر خيارًا أفضل، كونها مهتمة بحل الأزمة الليبية، وسبق أن استقبلت المشير حفتر والسراج.

وكان عضو مجلس النواب حمد البنداق ذكر اليوم الأحد في تصريحات صحفية، أن لقاء مرتقبًا سيجمع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في أبو ظبي.