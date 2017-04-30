البخيتي: هناك رغبة قطرية في فك التحالف السعودي الإماراتي

المصدر: إرم نيوز

تحدث الكاتب والسياسي اليمني المنشق عن جماعة الحوثي علي البخيتي، عن رغبة لدى دولة قطر في فك التحالف بين المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

ويأتي حديث البخيتي تعليقًا على القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وتضمنت إقالة محافظ عدن، وهو القرار الذي خلف استياءً واسعًا في جنوب اليمن.

وقال البخيتي في سلسلة تدوينات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك “هناك رغبة قطرية في فك التحالف السعودي الإماراتي، الذي تسبب في إضعاف دور الإخوان في العالم العربي، وقرارات هادي الأخيرة تأتي في هذا السياق”.

‏وتابع حديثه قائلا “القطريون وعبر وسطاء من قيادة الإخوان يبلغون الرئيس المعترف بشرعيته (هادي) عن استعدادهم لاستضافته في حال رغب في ذلك.. (الدكتور النفيسي صاحب المقترح)”.

وأضاف ” ‏الدكتور النفيسي يقود حملة لمهاجمة دور الإمارات في اليمن، وبالذات في المحافظات الجنوبية؛ وذلك انتقاماً من الدور الإماراتي في عزل مرسي بمصر”.

واستكمل البخيتي تعليقه بالقول: “‏بدأت الفكرة في استضافة هادي في قطر بعد تواصل بين الدكتور النفيسي وجلال هادي (نجل الرئيس) قبيل إصدار قرار عزل عيدروس؛ تحسباً لأي ردة فعل سعودية إماراتية”.

وتعتبر دولة الإمارات العربية ثاني قوة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، كما تقدم مساعدات إنسانية كبيرة في المناطق المحررة، من خلال الصليب الأحمر الإماراتي.