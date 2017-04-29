الإمارات تعلن تأسيس مجلس لـ”القوة الناعمة”.. تعرف على أهدافه (فيديو)

المصدر: أبو ظبي ـ إرم نيوز

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، تشكيل “مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات”.

ويهدف المجلس لتعزيز سمعة الإمارات إقليميا وعالميا وترسيخ احترامها ومحبتها بين شعوب العالم، ويختص برسم السياسة العامة واستراتيجية القوة الناعمة للدولة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن “مجلس القوة الناعمة يتبع بشكل مباشر مجلس الوزراء، وسيعمل على صياغة منظومة وطنية متكاملة تشمل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لنقل قصة الإمارات للعالم بطريقة جديدة”.

وأضافت “سيعمل المجلس على تطوير استراتيجية للقوة الناعمة للدولة تشمل مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية والإنسانية والاقتصادية بهدف ترسيخ التواصل على المستوى الشعبي مع المحيط الإقليمي والعالمي”.

وتابعة “كما سيعمل على مراجعة كل التشريعات والسياسات المؤثرة على سمعة دولة الإمارات ورفع استراتيجية متكاملة لمجلس الوزراء خلال الأشهر القادمة ترسخ سمعة الدولة على المستوى الشعبي في جميع المناطق الاستراتيجية عالميا”.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات “لديها القوة العسكرية والاقتصادية واليوم تستعد لبناء منظومة القوة الناعمة من أجل ترسيخ سمعة عالمية تخدم مصالح شعبنا على المدى الطويل”.

وأشار إلى أن الاستثمار في “ترسيخ احترام ومحبة الشعوب الأخرى لدولة الإمارات سيعمل على ترسيخ علاقات دائمة مع هذه الشعوب على المستوى الاقتصادي والسياحي والاستثماري”.

وقال إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة “نجح في ترسيخ مكانة قوية وغير مسبوقة لدولة الإمارات إقليميا ودوليا خلال السنوات الأخيرة ولا بد من بناء منظومة دبلوماسية شعبية لترسيخ رؤيته في وضع دولة الإمارات كأفضل نموذج للدول من حيث السمعة والمكانة عالميا”.

وأضاف “أن الإمارات لها مكانة عظيمة في قلوب ملايين الناس حول العالم ونريد ترسيخ هذه المكانة والوصول بها لمستويات جديدة ودولة الإمارات تمتلك كل المكونات الاقتصادية والثقافية والحضارية لبناء قوتها الناعمة بشكل أسرع بكثير من غيرها”.

وتابع “لدينا تجربة ناجحة خلال الفترة السابقة في مشاركة شعوب الخليج احتفالاتهم الوطنية ونريد استراتيجية مختلفة للتواصل مع كل شعوب العالم نريد استخدام أدوات جديدة لترسيخ معرفة شعوب العالم بدولة الإمارات وبثقافتها وهويتها وتفردها وقصتها المدهشة”.

الأخوة والأخوات..أعلنا اليوم عن تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات بهدف ترسيخ مكانة الدولة اقليميا وعالميا وزيادة معرفة شعوب العالم بها pic.twitter.com/b0SAcquKfN — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 29, 2017

وسيكون مجلس القوة الناعمة مرجعية رسمية لتقديم الرأي والمشورة حول التوجهات والمبادرات المقترحة ضمت منظومة الدبلوماسية العامة لدولة الإمارات، بما يضمن ترسيخ منجزات الإمارات وطموحاتها ودورها المركزي إقليميا ودوليا.