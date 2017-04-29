“حساب المواطن” السعودي يوضح حقيقة قوائم الأسماء المتداولة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أكد مصدر مسؤول ببرنامج حساب المواطن في السعودية، أن الرابط الذي يتم تداوله على أساس أن الأسماء الواردة فيه مقبولة في البرنامج، غير صحيح.

وكان بعض السعوديين تداولوا رابطًا تضمن أسماء، قيل إنها أسماء المستحقين المقبولين في البرنامج، وهي القوائم التي تم نفيها بشكل رسمي من مصدر مسؤول بالبرنامج .

وكان المشرف على برنامج حساب المواطن المستشار ماجد العصيمي، أعلن عن إمكان شمول من كان دخله أكثر من 20 ألف ريال بالدعم، نافيًا في الوقت ذاته إسقاط أي مسجل من نحو 3 ملايين أسرة سجلت في البرنامج.

ولم يحدد العصيمي موعدًا لبدء صرف الدعم، وقال: “موعد الصرف مربوط بسياسة الدعم المالي الذي يقر من الجهات المعنية، بعد رفع التصور لهم في الفترة المقبلة، وسيبدأ العمل مباشرة بعد إقرار هذه السياسة التي سترى النور قريبًا”.

يُشار إلى أن لجنة وزارية تستعد لرفع توصيات خاصة بالبرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة، تشتمل على مقدار الدعم لكل الفئات المستحقة، وطرق حساب الدخل، وغيرها من السياسات، التي يُنتظر إعلانها بشكل رسمي عند إقرارها.