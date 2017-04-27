مقتل جنديين سعوديين على الحدود الجنوبية مع اليمن

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قتل عسكريان سعوديان في انفجار لغم أرضي وإطلاق قذائف مصدرها اليمن عند الحدود الجنوبية، بحسب ما أفادت الخميس وزارة الداخلية السعودية، فيما باشرت الجهات المختصة بالتحقيق.

ونشرت الوزارة تغريدة بحسابها عبر موقع “تويتر” قالت فيها: “استشهاد الرقيب جابر أحمد يتيمي، ووكيل الرقيب محمد موسى الريثي من رجال حرس الحدود وهما يؤديان مهامهما نتيجة تعرض دوريتهما لانفجار لغم أرضي”.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي وإطلاق قذائف من الأراضي اليمنية”.

وتقود السعودية منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا عربيا في اليمن دعما لقوات الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة المتهمين من قبل الرياض بتلقي مساندة إيرانية.

وقتل أكثر من 140 عسكريا ومدنيا سعوديا منذ بدء التدخل في اليمن في مواجهات وضربات صاروخية وأعمال قصف وهجمات عبر الحدود. وأعلن التحالف في 19 نيسان/ابريل مقتل 12 جنديا سعوديا بينهم أربعة ضباط عندما سقطت المروحية التي كانت تقلهم في اليمن.

وأعلنت الرياض، أمس الأربعاء، إحباط هجوم بزورق مفخخ انطلق من جزيرة يمنية مستهدفا تفجير رصيف ومحطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة “ارامكو” في جازان على الساحل الغربي للمملكة، حيث قاموا باعتراضه قبل بلوغه هدفه.

وأدى التدخل السعودي في اليمن الى تصعيد النزاع في هذا البلد الفقير اذ قتل أكثر من 7700 شخص وأكثر من 40 ألف جريح، وفق الأمم المتحدة، منذ بدء ضربات التحالف العربي بقيادة الرياض.