بابا الأقباط يفتتح أكبر كنيسة في منطقة الخليج بهذه الدولة

المصدر: الكويت – إرم نيوز

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة قبطية في دولة الكويت، تعد الأكبر على مستوى منطقة الخليج، يوم الثلاثاء الماضي.

وتم تسمية الكنيسة باسم كنيسة “القديس مارمرقس” وتقع على مساحة 6500 متر مربع، وحضر افتتاحها مسؤولون وشخصيات كويتية رفيعة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وفقا لموقع “أخبار 24”.

وقال البابا تواضروس إن الكنيسة المصرية في الكويت هي أول كنيسة تبنى وتبدأ الخدمة فيها خارج حدود مصر منذ العام 1961، مشيداً برعاية أمير الكويت للكنيسة ولجميع الطوائف والديانات التي تعيش على أرض الكويت.

ويقوم البابا تواضروس بأول زيارة لدولة الكويت، بدأها الأحد الماضي، والتقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.