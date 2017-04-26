بالصور والفيديو.. وزير سعودي يتخلى عن البروتوكول ويفاجئ المراجعين بأحد مراكز خدمة العملاء

المصدر: الرياض - إرم نيوز

فاجأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي الجديد عبدالله السواحة المواطنين السعوديين بجولة تفقدية “غير رسمية” لا في بروتوكولات الجولات الميدانية ولا في الزي.

واكتفى الوزير السعودي بلباس “الثوب” السعودي التقليدي دون البشت أو الشماغ أو العقال، كما رصدته إحدى الصور التي تداولها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء.

وزار الوزير السواحة عدداً من مكاتب الاتصالات للاستفسار من المراجعين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم والمشاكل التي تواجههم دون وسيط أو حواجز، وهو ما أثار ردود فعل إيجابية واسعة لدى السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت الطلبات والشكاوى من المغردين عبر موقع “تويتر” لإطلاع الوزير على مشاكلهم مع شركات الاتصالات، مطالبين إياه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من الشركات.